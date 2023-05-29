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№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
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3 автомаршрута по России на лето

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
3 автомаршрута по России на лето
3 автомаршрута по России на лето

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В тундре бесследно исчезла российская семья

Фото: Иван Дементиевский

Это случилось в Ямало-Ненецком округе.

Еще 25 мая в правоохранительные органы пришла жительница села Панаевск Ямальского района. Она рассказала, что еще 22 мая четверо ее родственников (среди которых ее муж и 13-летний ребенок) поехали на двух снегоходах в тундру. С тех пор они не выходили на связь.

Что случилось с пропавшими людьми - непонятно. Их уже ищет полиция.

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