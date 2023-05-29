Это случилось в Ямало-Ненецком округе.
Еще 25 мая в правоохранительные органы пришла жительница села Панаевск Ямальского района. Она рассказала, что еще 22 мая четверо ее родственников (среди которых ее муж и 13-летний ребенок) поехали на двух снегоходах в тундру. С тех пор они не выходили на связь.
Что случилось с пропавшими людьми - непонятно. Их уже ищет полиция.
Читайте также
В тундре бесследно исчезла российская семья
Испанец с церебральным параличом пробежал марафон и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Над Австралией взорвался зеленый огненный шар. Что это было?
«Идите хихикать в другое место!». В некоторых районах Амстердама запретили курить
В аэропорту Екатеринбурга пассажиры оставили кота-сфинкса – и улетели без него