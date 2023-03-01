В Боливии дельфин напал на женщину

Она получила травму ноги, но осталась в живых.

28-летняя британка Клэр Бай купалась в реке в Санта-Роса-де-Якума, когда амазонский пресноводный дельфин (Inia geoffrensis) внезапно вонзил зубы ей в правую ногу.

«Я никогда не чувствовала такой боли. Я помню, как увидела дельфина краем глаза, а потом он внезапно бросился на меня. Это был не тот симпатичный дельфин, которых мы привыкли видеть: у него был огромный "клюв", полный острых зубов. Я кричала, но он не отпускал меня. Мне казалось, что он держал меня минут 15, но, по-видимому, прошло около 20 секунд, прежде чем он отпустил меня и уплыл», – Клэр Бай.

По словам женщины, после нападения ее отвезли в крошечную больницу, где медики пытались сделать все что можно для помощи, но не смоли предотвратить инфекцию.

«Честно говоря, я думала, что потеряю ногу или даже жизнь», – говорит Бай.

Клэр отправилась в путешествие всей своей жизни в октябре 2022 года, планируя провести в Южной и Центральной Америке семь месяцев. Но 3 января 2023 года, всего через три месяца после начала путешествия, приключения пришлось прервать из-за нападения дельфина.

Клэр рассказала, что отправилась с подругой и другими туристами к реке Санта-Роса-де-Якума, которая впадает в Амазонку. Их сопровождал опытный гид. Туристы плавали и играли с дельфинами.

«В воде в основном были дети, плавающие с дельфинами. Я видела, как один ребенок пытался схватить дельфина. Именно тогда дельфины начали становиться агрессивными, и несколько человек вышли из воды царапинами на ногах. Я тоже поднялась на понтон», – Клэр Бай.

Клэр решила не возвращаться в реку, но уронив бутылку с водой, прыгнула за ней, после чего дельфин стремительно напал на неё.

«Люди на понтоне пытались помочь подтянуть меня, но я не могла двигаться, потому что дельфин не отпускал», – объясняет Клэр.

В настоящее время Клэр не может выйти на работу из-за травм.

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«После операции у меня была огромная дыра в ноге. Я провела две недели в больнице в Ла -Пасе, прежде чем смогла улететь домой в Великобританию. Дома мне сообщили еще об одной инфекции. Мне нужно было провести вторую хирургическую чистку, а затем операцию на коже, где ткань из паха пересадили на ногу. Медики также должны были сшить кровеносные сосуды вместе, чтобы кровь не уходила. Только недавно мне разрешили опираться на ногу, и я пока не знаю, когда смогу нормально ходить», – Клэр Бай.

Амазонские речные дельфины мало напоминают привычных нам дружелюбных афалин Фото: Mamíferos de Colombia / Flickr

Клэр рассказала, что обратилась к психологу, который помогает ей справляться с ежедневными воспоминаниями о нападении.

«Раньше я действительно любила плавание, и я надеюсь, что смогу снова плавать в будущем, но я больше никогда не буду плавать с дельфинами. Я чувствую себя очень потерянной сейчас, не знаю, что делать. То, что должно было быть прекрасным опытом, навсегда изменило мою жизнь, дельфины невероятно редко нападают на людей, и я никогда не думала, что это случится со мной», – говорит Клэр.

Врачи только недавно разрешили Клэр оказывать давление на травмированную ногу Фото: Claire Bye

Сейчас эксперты пытаются определить, с чем связано агрессивное поведение амазонских пресноводных дельфинов, а у реки Санта-Роса-де-Якума вывешены предупреждающие знаки для желающих поплавать.