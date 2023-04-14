В Боливии на туристку напал скат

Он слегка повредил ей ногу.

Туристы любят посещать столицу Боливии Ла-Пас , где у них есть уникальная возможность поплавать с морскими животными рядом с пляжем. Тем не менее, посетители должны помнить, что это животные, а не куклы в парке развлечений: бывают случаи, когда рыбы проявляют агрессию по отношению к гостям.

Туристка в Ла-Пасе плавала в воде, наблюдая за мантами (Manta), разновидностью скатов из отряда хвостоколообразных, и другими морскими обитателями, когда почувствовала острую боль в лодыжке.

43-летняя туристка взвизгнула и попыталась выбраться из воды, зовя на помощь мужа и спасателей, которые были поблизости. Спасатели вытащили девушку и обнаружили, что рану на лодыжке ей нанес скат.

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Женщине повезло. Ей промыли рану, наложили компрессионную повязку, отпустили домой. Все могло кончиться куда хуже!

Скаты манта обычно считаются пассивными животными, и сообщения об их нападениях на людей крайне редки.

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Манты – это самые крупные из скатов: ширина тела отдельных особей достигает 9,1 м (в основной массе 4-4,5 метра), а масса самых крупных экземпляров – до 3 тонн! Неудивительно, что их также называют гигантскими морскими дьяволами. Это фильтраторы, которые обычно питаются планктоном, как киты. Их рты, однако, отличаются от типичных скатов тем, что рот находится впереди, а не внизу тела, как у других скатов. Манты считаются животными, находящимися под угрозой исчезновения во всем мире из-за чрезмерного вылова рыбы и потери среды обитания. Денежный оборот туризма, связанного с наблюдением за скатами манта и купанием с ними, оценивается во всем мире более чем в 70 миллионов долларов в год.

Что же случилось с той туристкой? В чем причина инцидента? Эксперты говорят, что, вероятно, скат стал агрессивным после того, как женщина сама его спровоцировала. Туристы часто переходят границы, когда общаются с дикими животными, принимая их за кого-то вроде мультяшных персонажей, созданных для их развлечения. Вот почему так важно соблюдать этику в общении с дикими зверями и предпочитать туризм, эксплуатирующий животных, экотуризму.