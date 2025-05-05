В Боливии пассажиры два дня выживали на крыше самолета среди болот с гадюками

Воздушное судно с больным ребенком на борту потерпело крушение вблизи реки Итаномас.

Группе рыбаков и спасателям воздушных войск Боливии удалось вызволить пять человек, включая больного ребенка, которые двое суток провели на крыше разбившегося самолета в болотистой местности. Все это время они питались лишь луком и пытались избежать ящериц и гадюк.

Инцидент произошёл в среду на прошлой неделе, когда трое женщин арендовали самолет Cessna 170 CP-1099 для транспортировки заболевшего пятилетнего ребёнка в Тринидад, город на севере центральной части Боливии. На пути к пункту назначения пилот заметил техническую неисправность и был вынужден экстренно посадить самолет в 123 километрах от Тринидада вблизи реки Итаномас. Эта болотистая местность просто кишит змеями, но у пассажиров не было другого выбора, как залезть на крышу самолета и ждать помощи.

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Фото рыбаков, принявших участие в спасательной операции Фото: eju.tv

К счастью, рыбаки неподалеку услышали их крики. Вооружившись мачете, они преодолели на лодке путь до места крушения, при этом прорубая себе дорогу через заросли. Сообщается, что они пытались добраться до выживших всю ночь и добрались до места крушения к утру пятницы 2 мая, а затем указали путь спасателям ВВС Боливии, которые следили за их работой сверху.

Всех пассажиров удалось спасти. Первым на лодку рыбаков доставили ребенка – сейчас он и остальные выжившие находятся в больнице Тринидада. Пилота Пабло Андреса Веларде доставили в больницу имени Германа Буша — он был рад тому, что ему удалось спасти всех пассажиров. Причины аварии сейчас расследуются.