В болоте нашли следы древнего жертвоприношения

Жуткую находку сделала группа археологов в Дании.

В Дании группа археологов ROMU под руководством Эмиля Струве обнаружила в болоте тело человека, который мог быть принесен в жертву во время ритуала 5000 лет назад. Об этом сообщает Live Science.

Во время раскопок ученым удалось найти только таз, кости ног и фрагмент нижней челюсти с зубами. Все остальное, вероятно, лежало выше защитного слоя торфа в болоте и не сохранилось. Однако ученые надеются, что смогут выделить ДНК древнего человека из сохранившихся костей, чтобы установить пол и возраст жертвы.

Фото: Christian Dedenroth-Schou, ROMU/www.livescience.com

Рядом с останками лежали кости животных и наконечник кремневого топора. Именно они и навели ученых на мысли о ритуальном убийстве, потому что, скорее всего, были подношениями. По мнению археологов, жертву опустили в болото в эпоху неолита или нового каменного века.

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«Традиции человеческих жертвоприношений восходят к тому времени — у нас есть и другие примеры», — рассказал журналистам Струве.

По его словам, в этом регионе уже находили несколько «болотных» тел, и большинство из них были убиты древними людьми во время жертвоприношений, которые совершались во время голода или других бедствий.