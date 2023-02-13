В Бразилии мужчина погиб от выстрела своего пистолета во время МРТ

Помещение для МРТ, пожалуй, не место для заряженного пистолета.

Бразилец скончался от травм, полученных от выстрела его собственного пистолета, который сработал рядом с работающим аппаратом МРТ. Пуля попала мужчине в живот.

Сообщается, что 40-летний адвокат и ярый сторонник владения оружием не выложил пистолет перед тем, как сопровождать свою мать в комнату для сканирования. При этом перед входом в комнату посетителей не раз устно и письменно предупреждают убрать все металлические предметы.

16 января Леандро Матиас де Новаеш отвез свою мать в Laboratorio Cura в Сан-Паулу на магнитно-резонансную томографию. Сообщается, что медицинский персонал проинструктировал де Новаеша и его мать оставить все металлические предметы за пределами комнаты для сканирования в соответствии со стандартной процедурой.

«Мы хотели бы подчеркнуть, что команда соблюдала все протоколы предотвращения несчастных случаев, как это принято во всех подразделениях. И пациент, и его сопровождающий были должным образом проинструктированы о процедурах доступа в комнату для осмотра и предупреждены о необходимости оставить любые металлические предметы», – говорится в сообщении лаборатории.

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Причина этого довольно проста. По сути, МРТ – это большой и очень сильный магнит. Для изображения тела МРТ создает устойчивое состояние магнетизма (от 1,5 до 3,0 тесла, а иногда и больше) в человеческом теле, когда тело помещено в постоянное магнитное поле, чтобы заставить протоны в молекулах воды указывать примерно в одном направлении.

Низкоэнергетический импульс электромагнетизма заставляет частицы «покачиваться», и в зависимости от окружающих материалов требуется разное время, чтобы вернуться в исходную точку. Этот контраст в колебаниях протонов затем интерпретируется, чтобы получить подробную картину всего, что происходит в вашем теле.

Насколько сильным является это магнитное поле? Для сравнения, магнит на холодильник находится в диапазоне всего нескольких тысячных долей тесла. Сила некоторых мощных редкоземельных магнитов может составлять около одного тесла.

Магнетизма от 3 до 7 тесла достаточно, чтобы даже крупные ферромагнитные предметы, сделанные из материала, который относительно равномерно реагирует в сильном магнитном поле, начали вести себя не как обычно.

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В случае с небольшими предметами, например, с ювелирными изделиями, сильное магнитное поле может создать электрический ток в материале, который потенциально проводит достаточно тепла, чтобы вызвать неприятный локальный ожог.

Что именно произошло в случае де Новаеша, мы не знаем. Известно только, что спрятанный за поясом мужчины пистолет выстрелили, когда томограф включили, и нанес ему рану, которая в итоге стала смертельной.

Будучи сторонником владения оружием с тысячами подписчиков в своих аккаунтах в социальных сетях, де Новаеш явно не был новичком, когда дело доходило до обращения с огнестрельным оружием. Согласно полицейским записям, у него была лицензия на его ношение, и оружие было зарегистрировано. Был ли это случай беспечности или забывчивости, неясно, но этот инцидент служит трагическим напоминанием о том, что следует быть крайне аккуратным, заходя в помещение для МРТ.