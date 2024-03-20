авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1 (10)

Март – апрель

Russian Traveler №1(10) 2024
Мартовский турнир – голосуйте за фаворита!
Мартовский турнир – голосуйте за фаворита!

№ 1 (10)

Март – апрель

Russian Traveler №1(10) 2024
Мартовский турнир – голосуйте за фаворита!
Мартовский турнир – голосуйте за фаворита!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Небесные тела и звери: в Бразилии открыли древнюю наскальную галерею

Фото: Romulo Macedo/Iphan - TO

Древним работам 2000 лет.

В Бразилии открыли 2000-летнюю галерею наскальной живописи. Древние рисунки обнаружили в национальном парке Халапао, расположенном в центральном штате Токантинс, говорится на портале правительства страны.

Находку сделали бразильские археологи из Национального института исторического и художественного наследия (IPHAN). Они сообщили, что в парке Халапао находится 16 доколониальных археологических памятников: наскальные рисунки со следами человеческих ног, фигурами зверей (оленей и диких свиней), а также объекты, похожие на небесные тела.

По мнению ученых, гравюры на скалах делались с использованием кусков дерева и заостренных камней, а красящие пигменты производились путем измельчения железной руды и смешивания порошка с животными и растительными жирами. До этого в Халапао уже находили, предположительно, инструменты древних художников: керамические артефакты и каменные орудия.

Сейчас археологи продолжают изучать рисунки — они считают, что наскальные работы помогут пролить свет на образ жизни и духовные традиции коренных народов Бразилии.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024