В Бразилии пираньи напали на 8 человек

Им пришлось делать перевязку прямо на пляже.

В Бразилии пираньи покусали восемь человек, купавшихся в ручье. Люди получили многочисленные ранения ног, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел на пляже рядом с городом Манаус, расположенном на Амазонке. Несколько местных жителей купались в ручье и вдруг почувствовали сильную боль в ногах. Пострадавшие не сразу поняли, что их атаковали пираньи: они увидели укусы только когда вышли из воды.

«Я почувствовала резкую боль в пятке и решила, что это электрический угорь. Выйдя из воды, я увидела на своей ноге следы от укусов», — рассказала одна из пострадавших девушек.

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Бразильцам пришлось на месте делать перевязку ран, пользуясь подручными средствами. Позже их всех осмотрели врачи и оказали необходимую помощь.

Пираньи – пресноводные плотоядные рыбы, которых можно встретить не только в Южной Америке, но также в Бангладеш и Китае. В среднем они имеют длину от 14 до 26 сантиметров, хотя попадаются и 40-сантиметровые особи. Пик атак пираний всегда происходит в сухой сезон, когда уровень воды в реках понижается. Пираньи держатся большими стаями; при ловле добычи рассчитывают на скорость и внезапность. Для человека нападение этих рыб редко заканчиваются летальным исходом; чаще всего жертва отделывается крупными открытыми ранами. Однако время от времени фиксируются и более трагические случаи