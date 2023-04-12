В Бразилии показали самое большое в мире крашеное пасхальное яйцо

Оно больше трех жирафов, стоящих друг на друге.

В различных культурах и странах мира искусство росписи и украшения яиц является традицией, символизирующей радость и праздник, связанные с Пасхой. В этом году жители Помероди в Бразилии подняли эту традицию на новый уровень, создав самое большое крашеное пасхальное яйцо для своего ежегодного фестиваля. Высота яйца составляет 16,72 метра, а диаметр – 10,88 метра.

Помероди, муниципалитет в штате Санта-Катарина на юге страны, известен как самый немецкий город в Бразилии. Большинство жителей Помероди являются потомками немецких иммигрантов и говорят на немецком и португальском языках.

Помероди также известен своим ежегодным пасхальным фестивалем: «Остерфест», одним из крупнейших пасхальных праздников в Латинской Америке. Самое большое в мире украшенное пасхальное яйцо стало одной из главных достопримечательностей Остерфеста в этом году, который стартовал 16 февраля и продлился до католической Пасхи 9 апреля.

Сара Кассон, официальный судья Книги рекордов Гиннеса, прибыла на фестиваль, чтобы подтвердить рекорд и вручить сертификат. Кассон пришлось использовать подъемный кран, чтобы добраться до вершины яйца и точно измерить его высоту и диаметр.

Для измерения яйца потребовался подъемный кран Фото: Guinness World Records

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Не только размер яйца делает его особенным. Формы и цвета, украшающие его, были вдохновлены кашубским народным искусством, известным своими вышитыми цветами и красочными формами.

Яйцо было создано ассоциацией Visite Pomerode, которая ранее удерживала этот рекорд в 2019 году, но потеряла его в 2022 году, когда развлекательный парк Port Aventura Entertainment, SAU, сделал более крупное яйцо.

«Наше гигантское яйцо в этом году чтит традиции живописи Кашубии, региона Померании, откуда прибыли иммигранты, основавшие наш город. Создать и украсить это яйцо было непростой задачей, в которой участвовало много людей, но оно того стоило», – Манфредо Гёде, президент Associação Visite Pomerode.

Яйцо было создано с помощью железной конструкции внутри и панелей из стекловолокна снаружи. Дизайн был создан Джоаной Ваххольц, местной художницей, и для сборки яйца потребовалась целая команда.

Предыдущее рекордное яйцо было 15,98 в высоту и 10,35 в диаметре.