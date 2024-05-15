В Бразилии спасли лошадь, которая застряла на крыше из-за наводнения: видео

За жизнь Карамело переживала вся страна.

В Бразилии спасли лошадь, застрявшую на крыше дома во время наводнения. Об этом сообщает The Brazilian Report.

Внимание к лошади, вынужденной спасаться от стихии, привлек известный блогер Фелипе Нето. Он заметил одинокое животное на крыше одного из домов в городе Каноас, штат Риу-Гранди-ду-Сул. Накануне там произошло наводнение, и более 200 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. При этом многие домашние животные остались в затопленных домовладениях.

После того, как Нето сделал публикацию в соцсетях, тема «лошадь на крыше» стала одной из самых популярных в бразильском Google. Пользователи даже дали животному кличку — прозвали его Карамело из-за масти. Они призывали местные власти срочно спасти животное.

Реклама

В итоге Карамело сняли с крыши — операцию транслировали в прямом эфире местные телеканалы. Спасателям пришлось использовать вертолет бразильской армии. После этого лошадь на время усыпили, чтобы поместить в спасательную шлюпку и отвезти к ветеринарам. Больше о ее состоянии пока ничего не известно.

«Бразилия любит тебя, Карамело», — написал Фелипе Нето в соцсетях, и подписчики выразили надежду, что с лошадью все будет в порядке.