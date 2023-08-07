В Бразилии умер последний человек, родившийся в XIX веке

Ему было 127 лет.

Житель Бразилии Виллиан Хосе Родригес де Соуза скончался в своем доме в поселении Коррего до Кафе на западе страны всего за несколько дней до своего 128-летия. Согласно документам, он родился 4 августа 1895 года. Если это правда, Хосе являлся самым старым известным человеком в мире.

Нынешним рекордсменом, согласно Книге рекордов Гиннесса, является испанка Мария Браньяс Морера, которой 115 лет.

Элиан Ферейра, внучка Хосе, не уверена в точном возрасте своего деда.

«Нам было любопытно подтвердить его возраст, и мы обратились в ЗАГС. Ему определенно было больше 100 лет, по крайней мере 110 лет. Теперь нам нужно узнать, как это будет записано в свидетельстве о смерти», – Элиан Ферейра.

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У Хосе, работавшего когда-то укротителем животных, осталось семеро детей, 25 внуков, 42 правнука и 11 праправнуков.

По словам Элиан, Хосе был простым и скромным, он придерживался сельских привычек и сторонился всего индустриального.

«Он выращивал цыплят и свиней. Вся его еда была собственного производства. И он всегда любил немного выпить. Только четыре года назад он перестал ездить верхом, а последний месяц жизни провел в постели. Он оставил после себя много историй и воспоминаний для всех нас», – Элиан Ферейра.

Причиной смерти Хосе стала полиорганная недостаточность. Он был похоронен на кладбище Коррего-душ-Фиалуш в Педра-Бонита на прошлой неделе. Из-за недостатка точных данных пока неясно, станет ли он претендентом на попадание в Книгу рекордов Гиннесса.