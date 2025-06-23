В Бразилии воздушный шар загорелся прямо в небе: корзина с людьми рухнула на землю

Большинству пассажиров и пилоту чудом удалось спастись.

Страшная трагедия произошла на юге Бразилии в минувшие выходные: прогулочный воздушный шар загорелся прямо в небе. На борту находился 21 человек – как минимум 8 из них погибли.

Судя по видео с места происшествия и рассказам очевидцев, во время туристического полета в городе Прайя-Гранде воздушный шар внезапно охватило пламя. Пилот принял решение начать сдувать шар, и когда корзина оказалась близко к земле, приказал пассажирам прыгать на землю.

Как рассказали в полиции, после того, как некоторые пассажиры покинули горящий шар, он стал легче и начал снова подниматься – из-за этого четыре человека погибли прямо в горящей корзине, ещё четверо – после того, как она оторвалась и упала на землю.

Сообщается, что остальным 12 пассажирам и пилоту удалось спастись. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

Реклама

Пилот компании Sobrevoar, ответственной за полет, был допрошен полицией в субботу. В компании заверили, что их сотрудник имел большой опыт и «принял все необходимые меры, чтобы попытаться спасти всех находившихся на борту». Воздушный шар имел действующее разрешение и лицензию на эксплуатацию.

Причины возгорания сейчас выясняются – упавший шар считался самым крупных из туристических в этой местности. Обычно подобные шары поднимаются на высоту до тысячи метров и «катают» туристов около 45 минут. Среди погибших уже опознали врача Лейзу Херрманн Паризотто и ее маму, офтальмолога Андре Габриэль де Мело, фигуриста и тренера Леандро Луцци и других. В полиции рассказали, что трое человек погибли «обнимая друг друга».

Район Санта-Катарина, где произошла трагедия, славится своими живописными видами и считается в Бразилии «местной Каппадокией». За последние несколько лет это уже третье происшествие с воздушным шаром.