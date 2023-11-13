В Бразилии ядовитый паук убил 28-летнего певца

Он заполз в дом музыканта и укусил мужчину в лицо.

В Бразилии ядовитый паук заполз в дом певца Дарлина Мораиса и укусил мужчину в лицо. В итоге музыкант скончался, пишет G1.

Паук забрался на голову музыканта и вцепился ему в щеку. Затем членистоногое каким-то образом успело укусить еще и падчерицу Мораиса. После случившегося певец почувствовал сильную слабость, на лице появились фиолетовые следы.

Мужчина не стал обращаться в больницу, несмотря на то, что ему становилось все хуже и хуже. Почти неделю спустя его забрали с симптомами сильной аллергии, а ещё через день пациент умер.

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18-летнюю падчерицу Мораиса тоже госпитализировали. Девушке уже лучше, ее готовят к выписке.

Дарлин Мораис пел в группе с другом и братом с 15 лет, выступая в жанре форро. Они ездили на гастроли по разным штатам Бразилии и были довольно популярны. У мужчины остались маленькие дочь и сын.