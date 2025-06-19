В Бразилии ягуар устроил схватку с аллигатором: кто победил?

Хищники стали бороться в воде на глазах местного гида.

В штате Мату-Гросу-ду-Сул (Бразилия) ягуар напал на аллигатора в реке — свидетелем впечатляющей схватки стал местный гид Итало Гарсия Алвес. Он рассказал, что случайно увидел ягуара, прятавшегося на ветвях дерева, во время изучения местной природы. Ради съемки нападения хищника на проплывавшего мимо аллигатора Итало провел в укрытии четыре часа и 12 минут.

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Кульминационный момент схватки удалось зафиксировать на видеокамеру — драматичное сражение происходило в воде. Ягуар некоторое время оставался под водой, но потом начал активно бороться с рептилией – он терзал аллигатора и удерживал его изо всех сил. Тем не менее, хищнику не удалось одержать верх над добычей, и он спокойно вернулся на берег.

Ранее сообщалось, что выдры в Бразилии победили разъяренного ягуара.