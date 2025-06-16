В Британии карпу с человеческим лицом обеспечили охрану

Владелец известной рыбы опасается за ее безопасность.

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Карп кои по имени Боб, отличающийся уникальным окрасом, похожим на человеческое лицо, проживает в Великобритании и пользуется такой популярностью, что владельцу пришлось обеспечить ему охрану. Эта уникальная рыба вот уже четвертый год находится в собственности британца Малкольма Поусона, занимающегося дизайном ландшафта.

Несмотря на изначальную цену покупки в 150 фунтов (примерно 16 тысяч рублей), сегодня поклонники готовы отдать за карпа сумму почти в семь тысяч фунтов (около 750 тысяч рублей). Тем не менее, Поусон решительно заявляет, что ни за какую сумму не расстанется с любимым питомцем.

Для защиты уникальной рыбы от злоумышленников мужчина установил систему видеонаблюдения и надежные ворота, а также вложил дополнительные деньги (около двух тысяч фунтов или 214 тысяч рублей) в создание комфортных условий проживания Боба в пруду и прилегающей зоне.

Ранее сообщалось, что в пригороде британского города Вустер (графство Вустершир) выдра забралась в садовый пруд местного жителя и съела более сотни ценных карпов кои стоимостью около семи тысяч фунтов стерлингов (примерно полмиллиона рублей).