В Британии мужчина выгулял чайку и разгневал зоозащитников

Полиция графства Ланкашир уже начала расследование этой истории.

Полиция британского графства Ланкашир начала расследование по факту жестокого обращения с животными — внимание сотрудников правоохранительных органов привлек мужчина, который выгуливал чайку на собачьем поводке. При этом для самой птицы прогулка закончилась плачевно.

«Очевидец забрал чайку — ее передали ветеринару, и, к сожалению, усыпили. Птица выглядела очень плохо, и невозможно было точно сказать, могла ли она выздороветь», — рассказали в местной благотворительной организации Brambles Wildlife Rescue.

Реклама

Мужчина возрастом около 50 лет, который решил выгулять чайку на поводке, предсказуемо разгневал зоозащитников. Его арестовали за хулиганство в нетрезвом состоянии, но затем отпустили. Впрочем, дело о жестоком обращении с животными грозит ему куда более серьезными последствиями.

Согласно местным законам, преднамеренное причинение вреда или убийство чайки является преступлением. А живущие в неволе чайки в графстве Ланкашир защищены «Законом об охране животных» от 2006 года — он требует от хозяев птиц избегать причинения им необоснованных страданий.

Ранее сообщалось, что в британском графстве Девон чайка стала терроризировать 62-летнего рыбака Мартина Грина и практически взяла его в заложники.