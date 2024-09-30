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В Британии пони-терапевты навещают дома престарелых и больницы

Фото: Sarah Woodland / People

Семёрку шетлендских пони нанимают для поднятия духа пожилых британцев и детей с особенностями развития.

Удивительные пони-терапевты прославились в социальных сетях, когда мир узнал, какой позитивный эффект они оказывают на жителей домов престарелых.

Шесть шетлендских пони — Поппи, Эбби, Чарм, Тинкc, Грейси и Джорджи — с 2022 года «гастролируют» по домам престарелых, школам и учреждениям для детей с особенностями развития по всей Великобритании, рассказывает журнале People. С недавних времен к команде присоединилась 15-летняя пони Эви.

Хозяйка лошадей, 42-летняя Сара Вудленд, всю жизнь занималась верховой ездой, а когда её собственные дети подросли, решила посвятить время любимому хобби. В 2021 году женщина основала в Оксфордшире команду Dinky Ponies, которые сначала радовали детей на праздниках и вечеринках на открытом воздухе. Но в конце лета следующего года Сара стала искать пути, чтобы её бизнес процветал и в течение холодных зим – тогда она решила позвонить в местные дома престарелых и предложить познакомить их жильцов со своими питомцами. 

В итоге женщина была в шоке от количества заявок: пони-терапевты оказались чрезвычайно популярны среди пожилых британцев. По словам Сары, настоящей суперзвездой таких сессий является Поппи. 

«У нее просто есть натуральный дар расслаблять людей и засыпать у них на коленях!», – поделилась Сара.

Сейчас миниатюрные лошади проводят иппотерапию не только в домах престарелых, но и в местных больницах и школах. Участники команды гривастых терапевтов даже имеют специализации и работают поочередно, по одному дню в неделю, чтобы не перегрузиться и не избаловаться – в конце концов, во время каждого визита им достается очень много обнимашек и поглаживаний. 

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