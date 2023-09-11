В Британии прошел парад корги в память Елизаветы II

Это была любимая порода собак покойной королевы.
Группа владельцев собак породы корги прошла парадом со своими питомцами возле Букингемского дворца в Лондоне в память о покойной королеве Елизавете II, которая скончалась 8 сентября 2022 года. По этому случаю животных нарядили в короны, диадемы и другие королевские одеяния.
«Я не вижу лучшего способа почтить память королевы и запомнить ее, чем с помощью корги – породы, которую она любила и лелеяла всю жизнь», – говорит Агата Кререр-Гилберт, организовавшая парад.
Крерар-Гилберт и ее муж Фернандо являются счастливыми обладателями пятилетнего вельш-корги-кардигана Руфуса, который тоже принял участие в параде. Пара заявила, что всегда будет заводить себе корги в память о королеве.
«Многие из нас считают, что проявление нашего непреходящего уважения и любви к королеве лучше всего выражается через объединение сообщества корги и вызывают улыбки на многих лицах. После смерти королевы они помогли поднять нам настроение, и я думаю, она бы очень одобрила это собрание. Кажется, это идеальный способ почтить ее наследие», – Агата Кререр-Гилберт.
Любовь королевы Елизаветы к породе корги уходит корнями в 1933 год, когда ее отец, будущий король Георг VI, привез домой собаку этой породы по имени Дуги. Вскоре в семье появилась и другая корги по имени Джейн.
Кэролайн Перри, автор книги «Корги и королева», рассказала, что на свое 18-летие единственным подарком, который желала Елизавета, был собственный корги. И она получила подарок в виде собаки по имени Сьюзан, которая затем произвела на свет ещё 30 щенков.
По словам бывшего королевского шеф-повара Даррена Макгрейди, верные питомцы королевы наслаждались роскошной жизнью, включая тщательно продуманное меню блюд. Макгрейди добавил, что королева часто кормила своих питомцев сама, а также дрессировала их и гуляла с собаками каждый день.
Особую связь королевы Елизаветы со своими корги увековечат в новой статуе, которая будет установлена в восточном Мидлендсе в Англии.
Интересный факт
В 2022 году королева Елизавета II выпустила собственную линию продукции для собак. Королева очень любит этих животных, и только на территории поместья вырастила более 100 корги и ретриверов. В королевский подарочный набор для любмица твидовая игрушка в форме косточки и угощение ручной работы со вкусом оленины. Также в комплекте – ароматический шампунь для собак.
Его «богатый мускусный аромат с цитрусовыми нотками бергамота» призван отбить неприятный запах, который собака может принести с улицы. Шампунь поможет питомцу пахнуть «прогулками по побережью».
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