В Британии прошел парад корги в память Елизаветы II

Это была любимая порода собак покойной королевы.

Группа владельцев собак породы корги прошла парадом со своими питомцами возле Букингемского дворца в Лондоне в память о покойной королеве Елизавете II, которая скончалась 8 сентября 2022 года. По этому случаю животных нарядили в короны, диадемы и другие королевские одеяния.

«Я не вижу лучшего способа почтить память королевы и запомнить ее, чем с помощью корги – породы, которую она любила и лелеяла всю жизнь», – говорит Агата Кререр-Гилберт, организовавшая парад.

Крерар-Гилберт и ее муж Фернандо являются счастливыми обладателями пятилетнего вельш-корги-кардигана Руфуса, который тоже принял участие в параде. Пара заявила, что всегда будет заводить себе корги в память о королеве.

«Многие из нас считают, что проявление нашего непреходящего уважения и любви к королеве лучше всего выражается через объединение сообщества корги и вызывают улыбки на многих лицах. После смерти королевы они помогли поднять нам настроение, и я думаю, она бы очень одобрила это собрание. Кажется, это идеальный способ почтить ее наследие», – Агата Кререр-Гилберт.

Любовь королевы Елизаветы к породе корги уходит корнями в 1933 год, когда ее отец, будущий король Георг VI, привез домой собаку этой породы по имени Дуги. Вскоре в семье появилась и другая корги по имени Джейн.

Кэролайн Перри, автор книги «Корги и королева», рассказала, что на свое 18-летие единственным подарком, который желала Елизавета, был собственный корги. И она получила подарок в виде собаки по имени Сьюзан, которая затем произвела на свет ещё 30 щенков.

Реклама

Елизавета со своей первой собакой корги по имени Сьюзан Фото: Bettmann

По словам бывшего королевского шеф-повара Даррена Макгрейди, верные питомцы королевы наслаждались роскошной жизнью, включая тщательно продуманное меню блюд. Макгрейди добавил, что королева часто кормила своих питомцев сама, а также дрессировала их и гуляла с собаками каждый день.

Особую связь королевы Елизаветы со своими корги увековечат в новой статуе, которая будет установлена в восточном Мидлендсе в Англии.