В Британии сделали «умные» носки с искусственным интеллектом

Они предназначены для людей с деменцией и аутизмом. Умные носки могут оценивать состояние больных.

В Великобритании создали носки с искусственным интеллектом (ИИ), которые могут помочь людям с деменцией и аутизмом. Об этом пишет Interesting Engeneering.

По данным Национальной службы здравоохранения, в Великобритании деменцией страдают более 944 000 человек, это заболевание диагностировано у каждого одиннадцатого жителя страны старше 65 лет, и количество таких пациентов увеличивается. По прогнозам медиков, к 2030 году количество британцев с деменцией превысит один миллион человек.

Реклама

«Умные» носки оснащены датчиками, благодаря которым они могут оценивать состояние человека и понимают, когда он испытывает стресс. Когда ПО в них обнаруживает какие-то изменения, оно предупреждает родственников через приложение. Тогда члены семьи больного или сотрудники дома престарелых смогут вмешаться и помочь ему. По словам разработчиков, при создании носков они учитывали то, что люди с аутизмом и деменцией страдают от вспышек агрессии и тревоги.

Носки с ИИ, получившие название SmartSocks, разработал стартап Milbotix вместе с учеными из Эксетерского университета. Носки можно стирать в машинке, и им не нужны батарейки. Ожидается, что товар поступит в продажу в 2024 году.

Между тем, в качестве эксперимента «умные» носки уже начали использовать в домах престарелых графства Дорсет на юго-западе Англии. Датчики в них собирают всю физиологическую информацию с лодыжки человека и отправляют ее в приложение. Затем эти данные передаются на облачную платформу, где алгоритмы машинного обучения обрабатывают информацию для сотрудников.