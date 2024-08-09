В Британии сова похитила кольца молодоженов и улетела

Птица отказалась отдавать украшения даже в обмен на курицу от дрессировщика.

В Англии на свадьбе произошло необычное происшествие: дрессированная сова, которая должна была выполнить эффектный трюк и принести молодоженам обручальные кольца к алтарю, решила присвоить их себе. Когда жених и невеста были готовы обменяться украшениями, птица улетела с ними на крышу аббатства, где проходило торжество.

Сова проигнорировала попытки дрессировщика вернуть ее обратно, даже когда он предложил ей кусок курицы. Праздник продолжился без колец. Однако спустя семь часов сова вернулась и принесла украшения с собой. Это обрадовало молодоженов и гостей свадьбы.

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