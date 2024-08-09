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Russian Traveler №3(12) 2024
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В Британии сова похитила кольца молодоженов и улетела

Фото: Kristina Servant / Flickr

Птица отказалась отдавать украшения даже в обмен на курицу от дрессировщика.

В Англии на свадьбе произошло необычное происшествие: дрессированная сова, которая должна была выполнить эффектный трюк и принести молодоженам обручальные кольца к алтарю, решила присвоить их себе. Когда жених и невеста были готовы обменяться украшениями, птица улетела с ними на крышу аббатства, где проходило торжество.

Сова проигнорировала попытки дрессировщика вернуть ее обратно, даже когда он предложил ей кусок курицы. Праздник продолжился без колец. Однако спустя семь часов сова вернулась и принесла украшения с собой. Это обрадовало молодоженов и гостей свадьбы.

Ранее сообщалось, что в одном из индийских ювелирных магазинов крыса похитила колье с бриллиантами, а затем утащила его в свою нору.

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