В Британии стали плодиться дикие кенгуру

Австралийские животные могли сбежать из частного зоопарка.

В последние годы в Великобритании увеличилось число случаев обнаружения кенгуру в дикой природе. Виды кенгуру, известные как валлаби, регулярно наблюдаются на территории страны в течение последнего десятилетия. Эти животные, которые обычно обитают в Тасмании (Австралия), каким-то образом оказались в Великобритании и начали размножаться в сельской местности.

Причина их появления остается неизвестной, но считается, что они могли сбежать из частного зоопарка. Одно из последних наблюдений валлаби было сделано в начале октября в частном саду на юго-западе Англии. Ранее двух других кенгуру видели в поле около Эксетера. Еще одного кенгуру сбила машина в Корнуолле.

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Валлаби — это группа видов сумчатых млекопитающих из семейства кенгуровых. Они обычно меньше, чем другие виды кенгуру. Встречаются в Тасмании, Новой Гвинее и на архипелаге Бисмарка. Предпочитают жить в кустарниках и лесах, но иногда их можно увидеть и на открытых пространствах. Некоторые виды валлаби были завезены в Новую Зеландию и на Британские острова, причем наибольшее их количество обитает на острове Мэн.

Ранее Тюремная служба Чехии сообщила, что двоим кенгуру удалось вырваться на свободу из тюрьмы к юго-востоку от Праги после того, как они вместе сделали подкоп под забором вольера.