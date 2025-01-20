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В британском зоопарке носорог убил зебру, пока играл с детёнышем

В британском зоопарке носорог убил зебру, пока играл с детёнышем

Подобные инциденты случаются в животном мире очень редко.

В Колчестерском зоопарке (Великобритания) произошел трагический случай: носорог убил зебру, находившуюся вместе с ним в одном вольере. Как сообщили представители зоопарка, все произошло во время игры самки южного белого носорога по кличке Астрид со своим малышом Тайо.

В какой-то момент на их пути оказалась зебра по кличке Зигги. Астрид пыталась прогнать ее и нечаянно проткнула брюхо зебры своим рогом. Через несколько минут Зигги скончалась. Представители зоопарка подчеркнули, что такие инциденты случаются очень редко.

Ранее сообщалось, что в Австрии носорог убил смотрительницу зоопарка. Это произошло, когда женщина пыталась намазать животное мазью от насекомых.

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