В Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд. Есть погибшие

Число пострадавших в результате ЧП превысило 100 человек.

В Брянской области мост обрушился на пассажирский поезд №86 «Климов — Москва». В результате катастрофы погибли семь человек, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Число раненых по последним данным достигло 104 человек. При этом пострадавших могло быть больше: машинист состава успел затормозить и тем самым спасти людей. Сам он погиб вместе со всей локомотивной бригадой.

«Трое из пострадавших, включая ребенка, «тяжелые», остальные [находятся в состоянии] средней тяжести и легкой», — сказал Александр Богомаз, отметив, что семьям жертв выплатят по 1,5 млн рублей, а раненым — от 300 тысяч до 600 тысяч в зависимости от тяжести травм.

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Он также добавил, что на строительство нового моста потребуется четыре месяца. В Брянской области объявлен трехдневный траур.

Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация, пока не подтвержденная официально, что причиной крушения моста стали четыре взрывных устройства общей массой четыре килограмма, установленные на опорах и двух участках железной дороги за день до происшествия. Утверждается, что 30 мая конструкция обследовалась специалистами, которые не нашли посторонних предметов.