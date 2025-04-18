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В Брянской области спасают собаку: щенок три года прожил под землей

В Брянской области спасают собаку: щенок три года прожил под землей

За все это время пса ни разу не гладили, а еду спускали на веревочке.

В Брянской области волонтеры занимаются спасением щенка, который три города прожил под землей, после того как случайно попал в техническую яму. Историей собаки-маугли поделились в Telegram-канале Baza

Щенок угодил в яму около трех лет назад, когда в городе Дятьково велись ремонтные работы. Отверстие закрыли плитой, из-за которой собака оказалась практически замурованной, но её жалобные поскуливания услышала пенсионерка, которая жила неподалеку. 

Фото: Telegram-канал Baza

Техническая яма, в которую угодил пёсик

Женщина стала подкармливать пса, которого назвала «Малышом» – каждый день спускала ему еду и воду. Пенсионерка обратилась в спасательные службы, но по каким-то причинам на помощь собаке они не пришли. Так продолжалось несколько лет, пёс жил в подземном бункере не видя света и не зная человеческой ласки, общаясь только с добросердечной женщиной.

Однако недавно пенсионерка попала в больницу и попросила знакомых последить за песиком. Новость о ситуации приобрела огласку, волонтеры обратились в администрацию города. Сложность остаётся в самой плите, которую можно сдвинуть только с помощью специальной техники. Другой проблемой касается судьбы самой собаки. Годы изоляции взяли своё: пёсик боится людей и постоянно прячется. Что с ним будет после спасения предсказать трудно.

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