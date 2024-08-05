В Бурятии из-за паводка ввели режим ЧС

В период с 3 по 5 августа Забайкальский край и Республику Бурятия накрыли масштабные осадки, ожидается усиление ветра до 20-24 м/с. В регионах объявлено штормовое предупреждение.

В Бурятии обильные дожди последних дней вызвали разлив рек и прорыв дамбы в Мухоршибирском районе, сообщают власти региона. Глава Бурятии Алексей Цыденов ввёл режим чрезвычайной ситуации по всей республике.

Изначально режим ЧС распространялся только на Заиграевский район. Из-за вышедших из русел рек и прорыва водоотводных каналов в районе села Новоильинск подтопило как минимум 30 участков и три частных дома, четыре автомобильных моста и три пешеходных смыло водой. В Новоильинске сейчас работают спасатели, организованы временные пункты размещения.

Позже режим ЧС распространился на всю республику. Перелив воды через дамбу на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе привел к подтоплению федеральной дороги Р-258 «Байкал», ведутся работы по восстановлению трассы. Паводок привёл к разливу реки Сухара и затоплению приусадебных участков в селе Куготы, жители особенно пострадавших районов были эвакуированы. Поврежден автомобильный мост, сообщает Бурятское республиканское агентство по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС).

В Тарбагатайском районе из-за паводка пострадали более 370 участков и десять домов.

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Цыденов ранее рассказал в Telegram-канале, что особенно сложная ситуация наблюдалась в поселках Дархита, Челутай и Горхон – в последнем разрушен мост, дороги и подъездные пути полностью перекрыты или затоплены. Населённые пункты находятся в непосредственной близости от реки Ильки, которая вышла из русла из-за обильных осадков и спуска воды из горных рек.

По словам главы региона, к вечеру 4 августа стихия начала отступать.

С пятницы в Республике Бурятия, Забайкальской крае и Приамурье объявлено штормовое предупреждение. По оценкам с Gismeteo, обострение фронтов в этой части России вызвано взаимодействием полярной ложбины с севера (волны, которая создаёт более низкий фон атмосферного давления ближе к земле) и субтропическим антициклоном над Японским морем и Приморьем. С 5 августа зона штормовых явлений переместится в Амурскую область, где обещают сильные дожди с грозами.