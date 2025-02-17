В Чили кит проглотил мужчину, но быстро выплюнул: видео

Молодой человек остался жив и даже не пострадал.

В Чили мужчина снял на видео, как горбатый кит проглотил его сына и выплюнул обратно. Об этом пишет Jam Press.

Отец и сын встретились с китом, когда сплавлялись на надувных лодках в Магеллановом проливе. 24-летний Адриан оказался впереди и привлек внимание морского животного. На кадрах видно, как чилиец буквально за секунду исчезает в пасти кита, но вскоре появляется на поверхности, цепляясь за лодку. Шокированные мужчины смогли выбраться на берег и обсудить случившееся.

Как оказалось, Андриан даже не понял, что с ним произошло. Ему показалось, что его кто-то съел.

«Когда я обернулся, я увидел что-то тёмно-синее с белым. Нечто приближалось ко мне сзади, затем что-то накрыло меня и стало утягивать вниз. Я оказался в полной темноте и почувствовал, что вокруг меня что-то, напоминающее слизь. В тот момент я подумал, что ничего не могу сделать, что я умру», — рассказал молодой человек.

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Он признался, что не получил никаких травм, но сильно испугался. При этом чилиец вместе с отцом собираются сплавляться дальше, но будут делать это осторожнее.

Горбатые киты обитают во всех океанах Земли, они достигают 15-19 метров в длину и весят до 40 тонн. Они питаются только придонными и пелагическими ракообразными, стайной рыбой, реже — моллюсками. На людей животные нападают крайне редко, обычно они делают это случайно. Съесть человека горбатый кит не может из-за физиологических особенностей: анатомия горбатых китов мешает им поедать больших существ.

Подобные истории происходили уже не единожды. Например, несколько лет назад дайвер-фотограф Райнер Шимпф во время фотосъёмки в воде угодил в пасть усатого кита – точнее, полосатика Брайда. Животные этого вида могут достигать 15 метров в длину и весить под 25 тонн.



Мужчина не мог самостоятельно выбраться из пасти; все, что ему оставалось – задержать дыхание. Если бы кит нырнул вместе с уловом, Райнеру пришлось бы подниматься к поверхности в одиночку, но, к счастью, морское млекопитающее посчитало человека в гидрокостюме неподходящей добычей – и почти сразу открыло рот.

Единственный кит, способный съесть человека, — кашалот, крупнейший из зубатых китов.