В Чили закрыли популярное туристическое направление из-за глобального потепления

В начале октября с ледника Эксплорадорес отвалился большой кусок льда.

Власти Чили решили закрыть популярный объект экотуризма – ледник Эксплорадорес, расположенный в национальном парке Лагуна Сан-Рафаэль, в Айсенском регионе страны. Это вызвало ожесточенные дебаты и ярое недовольство со стороны местных гидов и потенциальных искателей приключений.

Представители Национальной лесной корпорации – государственной некоммерческой организации, которая управляет лесными массивами страны – ссылались на соображения безопасности при закрытии территории, указывая на быстрое таяние ледника и потенциально дестабилизирующие последствия.

Посетителям, особенно заядлым ледолазам, приходится приспосабливаться к меняющейся по всему миру среде из-за воздействия более высоких температур на некоторые из самых известных маршрутов. В июле прошлого года почти дюжина человек погибла после того, как огромный кусок тающего ледника вызвал сход лавины на севере Италии. Тем же летом ряд агентств впервые отменил восхождения на Монблан из-за таяния льда.

«Существуют очевидные риски и неопределенность относительно поведения ледника. Условия небезопасны для экотуризма», – говорится в сообщении нацпарка Лагуна Сан-Рафаэль.

Закрытие произошло после того, как 6 октября с главного ледника отвалился большой кусок льда. Было заказано двухнедельное исследование, которое показало, что ледник находился в «точке перегиба».

С 2020 года ледник истончается на полметра в год. Это приводит к тому, что из основной массы исчезает «катастрофическое количество льда».

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Ледник Эксплорадорес Фото: Go Patagonic

Национальный парк пока остается открытым, и посетители могут посмотреть на ледник издалека во время прогулок на лодке. На сайте Лесной корпорации говорится, что «районы озера Сан-Рафаэль и ледника Эксплорадорес закрыты». Несколько других похожих парков в других регионах сейчас находятся или уже находились в состоянии «превентивного закрытия».

«Для нас закрытие – это не только экономический удар, но и эмоциональный. Мы работаем в этом месте уже более 10 лет, и оно стало нашим вторым домом. Мы работаем в сфере приключенческого туризма, где всегда есть сопутствующий риск. Если мы собираемся закрыться здесь, давайте прекратим восхождение на Эверест, давайте прекратим восхождения вообще, прекратим прыжки с парашютом», – Бьянка Миранда, местный гид.

Это закрытие последовало за аналогичными ситуациями в других местах, где туристические объекты и природные достопримечательности были закрыты из-за бремени туризма. А несколько месяцев назад балийские чиновники рассматривали возможность закрытия нескольких гор из-за плохого поведения посетителей.