В чём причина страшной железнодорожной аварии в Мурманской области? Два человека погибли

18 декабря пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом.

Количество погибших после столкновения поездов в Мурманской области возросло до двух человек, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Всего пострадал 31 пассажир: среди них 8-летняя девочка и 72-летний пенсионер, уточнили в пресс-службе РЖД. Четверо пассажиров находятся в тяжелом состоянии.

Что произошло?

Авария случилась 18 декабря в 16:15 по московскому времени на небольшой станции «Княжая» в Мурманской области. Поезд № 11 Мурманск – Санкт-Петербург останавливается здесь всего на пару минут.

В поезде ехали 326 пассажиров, среди них много детей: мурманская хоккейная команда «Арктика», команда по боксу из Североморска, танцевальный коллектив Центра творчества и досуга Гаджиево. К счастью, большинство из них находились в начале поезда.

В момент торможения на станции в хвост пассажирского поезда въехал другой поезд, груженный рудой. Три вагона Мурманского поезда мгновенно снесло с рельсов, ещё несколько пострадало. Пассажиры из головы состава бросились помогать пострадавшим, зажатым под искореженным металлом, особенно проявили себя молодые спортсмены из хоккейной команды.

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В чем причина?

В первые часы, как водится, начались спекуляции с дюжиной более или менее правдоподобных версий. Сейчас, когда подробности прояснились, причина представляется такой: на транзитном грузовом поезде сломался токоприёмник (пантограф) и ему пришлось задержаться на станции в ожидании ремонта. По регламенту помощник машиниста должен был зафиксировать состав «башмаками», которые блокируют колёса электровоза и вагонов. «Башмаки» действительно выставили, но, увы, всего несколько штук и только в начале поезда, а не в хвосте, который остановился на уклоне.

Нужно учитывать, что длина грузового поезда – в среднем от 1000 до 1500 метров, и добежать до его хвоста по глубокому снегу, та ещё и с запасом «башмаков» (каждый весит 8 кг) почти нереально. Поезд самовольно стал пятиться назад, набрал скорость и выкатился на стрелку в тот момент, когда первые вагоны мурманского поезда уже въехали на станцию. Поэтому пострадали только последние вагоны, которые теперь, судя по всему, не подлежат даже ремонту.

По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (статья 263 УК РФ).

Среди погибших – 50-летняя женщина, скончавшаяся в карете скорой помощи. Второй пассажир умер уже в больнице. В РЖД пообещали обеспечить выплаты семьям погибших в размере 2,2 миллиона рублей и по миллиону рублей всем госпитализированным. Пострадавшие, обратившиеся за медицинской помощью на месте, получат компенсацию по 500 тысяч рублей; остальным пассажирам полностью компенсировали стоимость билетов и зачислили 20 000 бонусных баллов на счёт РЖД.

После ликвидации последствий аварии уцелевшие вагоны поезда № 11 продолжили свой путь в Санкт-Петербург. Пассажиры из пострадавших вагонов, которые решились ехать дальше, пересели на освободившиеся места в голове состава. На поврежденном участке пути продолжаются работы по восстановлению рельсов и шпал.