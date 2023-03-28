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В древнеегипетском храме нашли тысячи мумифицированных бараньих голов

Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Животных использовали для подношения богам.

Более двух тысяч мумифицированных бараньих голов и величественное сооружение времен Старого Царства были обнаружены археологами в храме царя Рамзеса II в Абидосе. Находкам, расположенных примерно в 435 километрах к югу от Каира, более 4000 лет.

Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities
Одна из бараньих голов, найденных в храме

Помимо бараньих голов, археологи из Университета Нью-Йорка также обнаружили группу мумифицированных собак, диких коз, коров, оленей и страуса. Считается, что мумифицированные останки были оставлены на этом месте в честь Рамзеса II примерно через тысячу лет после его смерти, сообщило министерство туризма и древностей Египта.

Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities
Храм Рамзеса II

Считается, что бараны и другие животные использовались в качестве жертвенных подношений богам.

В здании также находилось несколько статуй, остатки деревьев, кожаная обувь, одежда и папирусы.

Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities
Находки из храма

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