В Древнем Египте существовал фестиваль пьянства. Как это было?

Древние египтяне собирались в августе в один день и напивались до потери сознания.

В Древнем Египте, царстве величественных пирамид и могущественных фараонов, ежегодно отмечали уникальное событие – Фестиваль пьянства. Этот праздник устраивался в середине августа. Он берет свое начало в египетской мифологии, основанной на сложных отношениях между богами и человечеством.

Легенда гласит, что Ра, бог Солнца, впал в уныние, когда люди стали жестокими. Чтобы противостоять их насилию, Ра послал на Землю свою дочь Хатхор, которая приняла устрашающую форму. Но Хатхор оказалась еще большим злом, чем люди, и богу Ра пришлось вмешаться. Он придумал смесь пива и гематита, напоминающую человеческую кровь, и разлил ее по земле. Хатхор, приняв его за кровь, выпила отвар и погрузилась в пьяный сон, пощадив человечество.

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Фестиваль пьянства возник из этого мифа. В 20-й день Тота в середине августа люди стали обильно употреблять алкоголь, подражая опьянению Хатор. Праздник был уникален тем, что в нем участвовали все слои общества, от самых бедных до элиты.

На следующий день после кутежа по улицам маршировали барабанщики, будящие гуляк. А статуи Хатхор проносили по городу, чтобы люди могли возносить ей свои молитвы и пожелания.

Статуя Хатхор в Луксорском музее Фото: Wikimedia Commons