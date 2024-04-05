В древнем янтаре нашли новое ископаемое животное

Ученые обнаружили новый вид ручейников в ровенском янтаре.

Энтомологи Санкт-Петербургского университета (СПбГУ) совместно с коллегами из других научных учреждений открыли новый вид ручейников — ближайших родственников бабочек. Его обнаружили в ровенском янтаре. Об этом Russian Traveler рассказали в пресс-службе вуза.

«Ученые СПбГУ совместно с коллегами из Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН, Череповецкого государственного университета и Музея естественной истории Дании открыли новый вид ручейников, найденный в эоценовом ровенском янтаре. Он получил название Electroadicella unipetra в честь 300-летия Санкт-Петербургского университета», — отметили в пресс-службе.

Сегодня ученым известны 262 ископаемых вида ручейников из палеогеновых смол Европы и 38 видов представителей из ровенского янтаря. Открытый новый вид принадлежит роду Electroadicella, который встречается в балтийском и саксонском эоценовых янтарях, а для ровенского отмечается впервые. Находка свидетельствует о широком распространении этого рода на территории Восточной и Центральной Европы в верхнем эоцене — приблизительно 35 млн лет назад.

Насекомое нашли в куске янтаря весом 13,3 грамма. Оно имеет длину тела 5,2 мм, длину передних крыльев 6,5 мм и желтовато-коричневую окраску. Ручейник хорошо сохранился, потому ученые смогли изучить и описать морфологию генитальных структур, которые широко используются в таксономии этой группы насекомых.

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«Находка говорит о теплом климате ровенского месторождения, расположенного на территории современной Северо-Западной Украины. Ровенские ископаемые смолы близки по происхождению к балтийскому янтарю, но формировались южнее, на большом острове в теплом море, и имеют несколько иную фауну, отличающуюся от хорошо изученной фауны балтийского янтаря», — отметил один из авторов исследования, доцент СПбГУ Владимир Иванов.

Исследования ручейников именно из ровенского янтаря начались в СПбГУ (кафедра энтомологии) около 15 лет назад, в настоящее время описано 28 новых видов ручейников, принадлежащих к восьми семействам. Еще десять видов также найдены в балтийском янтаре.

Помимо десятков вымерших видов ручейников существуют тысячи выживших современных видов этих животных, которые встречаются во всем мире. Взрослые насекомые напоминают небольших неярко окрашенных ночных бабочек, но в отличие от чешуекрылых, их тело и крылышки покрыты волосками (а не чешуйками). Это и дало название отряду, Trichoptera (волосистокрылые). Фото: Алексей Стефанов / фотохостинг rtraveler.ru