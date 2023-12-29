В Дубае планируют создать один из самых больших в мире искусственных рифов

Проект охватит 600 квадратных километров вод эмирата.

Дубай запустил проект по восстановлению морской среды с помощью коралловых рифов. Ожидается, что он «оживит морскую жизнь» в восемь раз, повысит устойчивость заработка рыбаков и привлечет внимание экотуристов.

Проект «Дубайский риф» охватит 600 квадратных километров вод эмирата, при этом общий объем коралловых рифов превысит 400 000 кубических метров, сообщил Хелал Аль Марри, генеральный директор Департамента экономики и туризма Дубая.

По словам Аль Марри, проект будет работать по модели государственно-частного партнерства, при которой правительство вложит 10 процентов инвестиций и обеспечит обязательства по более чем 50 процентам финансирования.

«Мы работали с лучшими умами, чтобы рассмотреть вопрос восстановления коралловых рифов», – Хелал Аль-Мари.

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По словам авторов проекта, он также поможет сократить выбросы углекислого газа и увеличить морское биоразнообразие. По оценкам ученых, рифы способны улавливать более семи миллионов тонн углерода в год.

Согласно заявлению пресс-службы Дубая, проект будет реализован в четыре этапа, начиная с 2024 года. Он стартует в первом квартале следующего года и, как ожидается, осуществится в течение четырех лет.

«Искусственные рифы станут домом для разных видов морских обитателей – благодаря рифу у побережья Дубая вырастут новые популяции морских губок, устриц, моллюсков, крабов, морских звезд, ежей и разнообразных видов рыб. Кроме того, проект будет играть ключевую роль в борьбе с последствиями изменения климата региона Персидского залива», – говорится в сообщении пресс-службы Дубая.