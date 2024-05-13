В Дубае после ливней началось нашествие опасных комаров

Они могут переносить тяжелые заболевания.

В Дубае после рекордных апрельских ливней началось нашествие комаров. Насекомые могут переносить болезни, в том числе лихорадку денге, пишет Time Out Dubai.

По данным портала, власти страны уже предприняли меры по устранению очагов размножения комаров. Кроме того, они работают над сокращением случаев заражения. Для этого гражданам и туристам рекомендуют носить светлую свободную одежду с длинными рукавами и пользоваться репеллентами.

До этого в правительстве Дубая заявили, что в эмирате не зафиксировано ни одного случая заболевания холерой после сильных ливней. Также там опровергли информацию о загрязнении воды, которую публиковали СМИ.

В середине апреля на ОАЭ обрушились сильные ливни, особенно пострадал Дубай. Из-за обильных осадков оказались затоплены основные автомагистрали и взлетно-посадочная полоса в аэропорту эмирата. Всего было задержано порядка 2000 рейсов, а тысячи пассажиров, в том числе, россиян, не могли вылететь из страны.

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По оценке метеорологов ОАЭ, ливни в апреле стали сильнейшими за последние 75 лет. В некоторых районах выпало до 250 мм осадков менее чем за сутки. Впрочем, отметили туроператоры, на популярность страны у туристов происшествие никак не повлияло, и цены на отдых тоже не снизились.