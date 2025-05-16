В Египте погиб 4-летний ребенок из России

Мальчик приехал на отдых вместе с мамой, отцом и старшим братом.

В египетском отеле Xanadu Makadi Bay трагически погиб 4-летний ребенок. Его семья приехала в Египет из России всего за несколько часов до этого. Детали инцидента сейчас бурно обсуждаются в сети.

Мальчик с семьей прилетел на отдых на Красное море из Ярославля 6 мая. После многочасовой задержки во Внуково семья добралась до отеля Xanadu Makadi Bay. Мать мальчика Елена, которая является руководителем турагентства в Ярославле, отправилась на ресепшен для оформления документов на заселение. В этот момент глава семейства вместе сыновьями вышел на улицу – рядом со входом в отель находится фонтан, к которому и устремились дети.

Конструкция предполагает рядом с фонтаном техническое пространство глубиной около 6 метров. Судя по фотографиям с места происшествия, которыми поделился юрист туристической отрасли Игорь Косицын, пространство за фонтаном ничем не огорожено, лишь небольшая ограда в 80 см разделяет дорожку от «провала».

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Пока туристов регистрировали в отеле, ребенок забрался на неогражденный край фонтана. Когда отец окликнул детей, его младший сын не сориентировался и повернулся в сторону обрыва. Не понимая, что перед ним яма, он попытался нащупать асфальт, но не удержался и сорвался вниз.

Ребёнка в срочном порядке доставили в больницу, но из-за тяжелых травм он скончался.

Родители погибшего отправили запрос в Следственный комитет РФ с требованием возбудить уголовное дело по статье ст. 238 УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Отель обвиняется в отсутствии ограждений, которые подразумеваются в заведении, подающем себя как место семейного отдыха. Рядом с фонтаном, который находится прямо у главного входа, также отсутствовали предупреждающие таблички и не наблюдалось ни одного сотрудника отеля или представителя службы безопасности, пояснил юрист.

Пользователи сети теперь изучают фотографии с места происшествия и обсуждают, следует ли считать работников отеля виновными в трагедии. После случившегося рядом с территорией фонтана в Xanadu Makadi Bay оперативно установили предупреждающие ограждения.