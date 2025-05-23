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В Египте туристы массово отравились арбузами

В Египте туристы массово отравились арбузами

Россияне обращаются в больницы с одинаковыми симптомами.

Среди гостей сразу нескольких отелей Хургады наблюдается массовое отравление арбузами, сообщает Telegram-канал SHOT. 

Несколько десятков туристов, включая россиян с детьми, обратились в больницы Египта с высокой температурой и сильной рвотой. Сообщается, что симптомы наблюдаются примерно через день после употребления в пищу арбузов. 

По словам врачей, винить в отравлении стоит именно бахчевые: злосчастные арбузы, купленные в местных магазинах и подаваемые в отелях, содержали в себе множество нитратов. Хуже всего отравление переносят дети. 

В больницах у заболевших сразу брали анализ крови, ставили капельницы с глюкозой, выдавали антибиотик и парацетамол, чтобы сбить температуру. После прекращения рвоты и исчезновения симптомов пациентов выписывали. 

Сообщается, что массовая волна отравлений в частности затронула отели Xanadu Makadi Bay, Sunrise Holidays Resort и Pickalbatros Dana Beach Resort. Среди страховых обращений – большое количество заявлений от семей с детьми.

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