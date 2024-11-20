В Египте заметили рабочих, «разрушающих» пирамиду Хеопса

Власти пояснили, что службы просто меняли кабель освещения на древнем памятнике архитектуре – но туристов этот ответ возмутил не меньше.

«Варварское разрушение» пирамиды Хеопса в Гизе вызвало волну негодования среди жителей и гостей Египта. Это произошло после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором были замечены рабочие, смело разбивающие кувалду о камни исторического памятника, сообщает телекомпания Аль-Джазира.

Министерство туризма и древностей было вынуждено вступиться за служащих в ярких жилетах, которые орудовали на глазах туристов без каких-либо ограждений и надзора от археологов. Власти пояснили, что в эти выходные рабочие вовсе не стремились загубить легендарный памятник, который был построен 4,5 тысячи лет назад, а просто меняли электропроводку – пирамида Хеопса тоже нуждается в освещении внутри и снаружи. По словам чиновников, работники попали на камеру в момент, когда разбивали кувалдой цементный слой, а древние камни остались нетронутыми.

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Рабочие во время ремонтных работ на пирамиде Хеопса в Гизе Фото: Аljazeera // screenshot

Судя по комментариям пользователей, такой ответ их не успокоил, а даже наоборот: наблюдатели остались возмущены тем, как беспечно проводятся работы на древнейшем археологическом объекте в отсутствии реставраторов и должного надзора от инспекций по древностям. Ещё больше вопросов вызвала первоначальная идея зацементировать кабель в камнях Великой пирамиды, которую египтяне возводили как минимум два десятка лет и которая и по сей день является одним из «Семи чудес света» и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кстати, недавно на вершине одной из главных достопримечательностей Египта заметили счастливую собаку, которая гонялась за птицами на высоте в 138 метров. Вскоре она привела на пирамиду друзей.