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Июньский фототурнир: Начало голосования!

№ 6

Июнь – июль

Russian Traveler 02/2023
Июньский фототурнир: Начало голосования!
Июньский фототурнир: Начало голосования!

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В Эквадоре птица пробила лобовое стекло летящего самолета

Пилот проявил удивительное хладнокровие и сумел успешно приземлиться.

Во время учений над штатом Лос-Риос (Эквадор) огромная птица протаранила лобовое стекло летевшего в небе самолета и так и осталась висеть в пробитой дыре. За штурвалом в этот момент находился командир эскадрильи Ариэль Вальенте, который даже не успел ничего понять.

Забрызганному кровью пилоту пришлось продолжить полет — он проявил удивительное хладнокровие и сумел совершить успешную посадку.

В июле 2022 года самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Таджикистан, столкнулся с птицей, после чего у него треснуло лобовое стекло. В итоге экипаж посадил Airbus A321 на запасной аэродром в Домодедово после выработки топлива в небе.

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