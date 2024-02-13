В электричке на Алтае спасли котенка, которого оставили в сумке

Животное поселили в офисе у железнодорожной станции.

На Алтае сотрудники транспортной безопасности, которые делали вечерний обход электрички «Черепаново — Барнаул», нашли там желтую женскую сумку с живым котенком внутри. Его возраст оценили в 3-4 месяца.

«Вислоухий, хвост у него короткий. Мы предполагаем, что это смесь бобтейла и скотиш-фолда», — рассказала Наталья, сотрудница транспортной безопасности.

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Женщина вместе с коллегами в соответствии с протоколом сообщила о находке оперативному дежурному, а затем решила найти для котенка хозяев. Его назвали Эликом — от слова «электричка». Сотрудники транспортной безопасности считают, что котенка бросили, поскольку он выглядит домашним, не грязным и не тощим.

Кроме того, маловероятно, что хозяева случайно оставили своего питомца в закрытой сумке на полу тамбура. К тому же Элика нашли только в 20:00, а за предыдущие сутки никто не заявлял о потере. Как бы то ни было, пока котенок поселился в офисе рядом с железнодорожной станцией.

«Он очень хороший и ласковый. Ест все: даже ряженку с хлебом, непривередливый котик», — отметила Наталья.

Ранее заместитель гендиректора транспортной компании РЖД Иван Колесников рассказал, что перевозка животных в российских поездах может стать персонифицированной.