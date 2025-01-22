В этой турецкой деревне общаются на языке птиц

«Птичий язык» деревни Кушкёй является объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В турецкой деревушке провинции Гиресун не верят в распространенную у россиян примету про свист: здесь свистят на каждом углу. А ещё щебечут и перекликаются, будто птицы. Так жители деревни Кушкёй общаются между собой на уникальном языке «кушдили», что в переводе с турецкого означает «птичий язык».

«Птичий» способ общения прославил деревню на весь мир. Но использование подобного языка далеко не прихоть, а жизненная необходимость. Всё дело в том, что деревня Кушкёй располагается в холмистом районе, где дома жителей могут быть разделены между собой глубокими ущельями. В таком случае дойти до соседа в случае опасности, болезни или непредвиденных погодных условий становится по-настоящему непосильной задачей. А передавать важные сообщения, просить о помощи, да и просто обмениваться новостями как-то было нужно. Вот древние жители деревни и придумали пересвисты и трели, которые эволюционировали в полноценный язык, где каждый звук соответствует определенной букве или слогу.

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Кстати, турецкая деревня не является единственным местом на земле, где люди «свистят» для коммуникации. На испанском горном острове Ла-Гомера жители общаются пересвистами на расстоянии вплоть до 5 километров; ту же особенность унаследовали от своих предков индейцы масатеки и народ пираха.

С помощью свиста жители Кушкёй обмениваются сообщениями на расстоянии вплоть до 500 метров, а в местах, где звуки отражаются от склонов, и того больше. Правда, сейчас носителей птичьего языка остаётся всё меньше – по последним данным, на нём общаются не более десяти тысяч человек. Из-за развития интернета и оттока молодых жителей Кушкёй пустеет, а вместе с ним уходит и традиция разговорного свиста.