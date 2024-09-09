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В Германии еж помешал самолету взлететь

Фото: Unsplash

Зверька полчаса выпроваживали со взлетно-посадочной полосы.

В немецком городе Арнштадт еж помешал взлету самолета. Помеха обнаружилась в тот момент, когда сверхлегкий самолет B&F FK 9 был уже заправлен и готов ко взлету.

Пилоты рассказали, что животное активно искало пищу и совсем не собиралось покидать взлетно-посадочную полосу. Лишь полчаса спустя люди смогли выпроводить ежа с полосы, при этом зверек покидал ее крайне медленно и неохотно.

Ранее эксперты пояснили, почему ежи опасны для дачников.

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