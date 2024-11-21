В Германии нашли клад с древнеримскими монетами

Ученые пока не могут разгадать его загадку.

В Германии археологи нашли клад с тремя тысячами древнеримских монет. Его обнаружили в горной местности возле общины Хершбах, земля Рейнланд-Пфальц, пишет My Modern Met.

Монеты были спрятаны в керамическом горшке и закопаны глубоко в землю. В хорошем состоянии сохранились лишь несколько из них: ученые смогли выяснить, что монеты были отчеканены в III веке нашей эры, во времена правления римского императора Гордиана III и галльского императора Викторина.

Больше всего исследователей озадачило местоположение клада — слишком уж далеко он был закопан и от Римской, и от Галльской империй (она существовала с 260 по 274 год на территории современных Испании, Франции и Британии). Возможно, этими монетами в Галльской империи подкупали вождей германских племен, чтобы защитить себя от нападений. С другой стороны, в III веке нашей эры в районе Хершбаха не было германских поселений.

Так или иначе, пока ученые не могут разгадать эту загадку. Вся надежда на остальные монеты, которые пока не удалось атрибутировать — возможно, в них кроются другие подсказки для археологов.

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