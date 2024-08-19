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В Германии загорелось колесо обозрения. Пострадали 65 человек

Фото: Социальные сети

пожар на колесе обозрения в Лейпциге

Пожар произошел во время музыкального фестиваля.

В Германии во время музыкального фестиваля загорелось колесо обозрения с пассажирами. Пострадали 65 человек, сообщает агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

Пожар произошел в парке развлечений недалеко от немецкого города Лейпциг, где в выходные проходил фестиваль Highfield. Сначала прямо в воздухе вспыхнула одна из кабинок, затем огонь перекинулся на остальные. Людей удалось быстро эвакуировать, но многие получили травмы и ожоги. 16 человек госпитализировали в ближайшую больницу, остальных после осмотра отпустили домой.

Причины случившегося пока не известны. Правоохранительные органы проводят расследование, по их данным, среди пострадавших есть четверо полицейских. Жизни пациентов ничего не угрожает, но двое пока находятся в тяжелом состоянии.

По оценкам организаторов Highfield, проходящего в стране с 2009 года, в этом году на фестивале присутствовали около 30 000 человек.

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