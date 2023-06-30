В горах Кузбасса пропали трое детей-туристов

В Следственном комитете возбудили уголовное дело.

Трое детей пропали во время туристического похода в горах Кемеровской области. Их не могут найти уже вторые сутки, сообщили в региональном управлении МВД.

Как рассказали в полиции, трое мальчиков в возрасте 13, 14 и 15 лет пошли в поход в составе организованной группы. Когда Леша, Даня и Слава спускались с горы в туристическом районе Поднебесные Зубья (находится в 40–50 км от города), они ушли вперед от группы и отделились от нее. После этого школьники не вернулись в базовый лагерь, и никто из участников похода их больше не видел.

Руководитель тургруппы Олеся в беседе с «360» пояснила, что дети ушли вперед, пока она и другие организаторы помогали спускаться по курумнику другим ребятам. В это время начинался туман, моросил дождь, и была плохая видимость. Кроме того, тропа с горы была извилистой: если бы кто-то завернул за угол, остальные потеряли бы его из виду.

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По словам девушки, потерявшиеся ребята были легко одеты, у них не было при себе еды и воды.

Сейчас на месте происшествия ведется спасательная операция, подростков ищут, в том числе, при помощи беспилотников. Свою проверку проводят следователи Следственного комитета.