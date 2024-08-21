В горах Алтая пропали юные туристы — их никак не могут найти

19-летние россияне, Алексей Кузнецов и Елизавета Черкасская, пропали во время восхождения на гору Синюха 17 августа. Их поиски продолжаются до сих пор.

Сотрудники полиции, МЧС, местные жители и волонтёры Лиза Алерт четвертые сутки ведут поиски двух молодых людей, которые исчезли в Курьинском районе во время восхождения на гору Синюха, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

19-летние Алексей Кузнецов и Елизавета Черкасская из Рубцовского района приехали к подножью горы вместе с родственниками, это произошло днём 17 августа. Примерно в пять вечера ребята решили вдвоем забраться на вершину горы. Через несколько часов после выхода они прислали фотографию с вершины горы, рядом с ними на фото — Поклонный крест, который установлен на вершине. После этого связь с ними оборвалась.

18 августа начались полномасштабные поиски – на место происшествия выехали следователи Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, началась проверка по признаками преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса «Убийство», «Похищение человека», «Незаконное лишение свободы». Однако, следователи отметили, что следов борьбы у подножья горы обнаружено не было. Позже следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения молодых людей.

По последним сообщениям сотрудников МВД, в поисках принимают участие до 15 полицейских и 5 сотрудников МЧС, а также волонтёры и местные жители. Участники поискового отряда Лиза Алерт сообщили, что 20 августа к поисковой операции подключились 27 добровольцев из Барнаула, Рубцовска и Новоалтайска, увеличивая число участников поисковой миссии почти до 100 человек.

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Специалисты задействуют беспилотники, оснащенные тепловизорами для проведения поисковой операции в ночное время. Сообщается, что уже удалось обследовать несколько туристических троп, ведущих на гору, северную и восточную части склоны горы. К поискам привлечены владельцы легкомоторных самолётов. Сейчас осматривается южная часть склона и вершина горы, но пока обнаружить молодых людей не удалось.

Гора Синюха является самой высокой точкой Колыванского хребта и достигает 1210 метров высоту. Это популярное место среди туристов и паломников – раньше у подножья горы, расположенный на юго-востоке Алтайского края, существовал женский монастырь. Маршруты восхождения к вершине считаются довольно удобными и простыми для туристов. Считается, что добраться до вершины можно коротким маршрутом через озеро Белое или более длинным через заброшенный поселок Колыванский и озеро Моховое — в обоих случаях в спокойном темпе подъем и спуск с горы может занять около 6 часов.

В то же время в республике Алтай продолжаются поиски другой пары туристов из Санкт-Петербурга: 17-летней Екатерины Ефименко и 35-летнего Андрея Макашова. Сообщается, что девушка и её научный руководитель прибыли в Чемальский район 17 августа для сбора клещей в рамках научно-практической конференции на базе Новосибирского государственного университета. Последний раз экспедиция выходила на связь 17 августа в 20:00 из ущелья Чемальского района. После этого связь с ними была потеряна.