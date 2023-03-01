В Греции столкнулись два поезда. Погибло 36 человек

На месте катастрофы идут спасательные работы.

По меньшей мере 36 человек погибли в результате столкновения пассажирского поезда, перевозившего более 350 пассажиров, с грузовым. Авария случилась во вторник вечером, незадолго до полуночи в центральной Греции, недалеко от города Лариса, сообщила греческая пожарная служба.

В ведомстве добавили, что травмы и ранения получили около 130 человек, 66 из которых доставлены в больницы Ларисы, Катерини и Салоников. Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис заявил, что также начался процесс опознания жертв.

«Как вы понимаете, это ужасный процесс для родителей и родственников, которые здесь находятся. Мы поможем им, чем сможем», – Танос Плеврис.

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Он отметил, что в процессе опознания возникли «некоторые трудности», но добавил, что «раненые находятся в относительно хорошем состоянии».

Греческая железнодорожная компания Hellenic Train сообщила в пресс-релизе, что произошло «лобовое столкновение двух поездов: товарного поезда и поезда IC 62, следовавшего из Афин в Салоники». Власти заявили, что до сих пор неясно, что привело к столкновению.

«Мы едва успели услышать удар… а потом вагон начал вращаться, прежде чем оказаться на боку», – рассказал один из пассажиров поезда.

«Это были 10 кошмарных пылающих секунд, из-за дыма мало что было видно», – сказал другой пассажир.

По данным греческой пожарной службы, в настоящее время ведутся спасательные работы, в первую очередь, в первых вагонах пассажирского поезда. Ожидается, что число погибших возрастет.

Пассажирский поезд следовал из Афин в Салоники, второй по величине город Греции, известный своими фестивалями и яркой культурной жизнью. Столкновение последовало за общенациональным карнавалом в выходные, который закончился государственным праздником в понедельник.

Представитель пожарной службы Греции Василис Вартакояннис сообщил ранее, что 194 пассажира благополучно доставлены в Салоники, а 20 человек доставлены автобусом в город Лариса. В спасательной операции участвовало не менее 150 пожарных, в том числе специальные спасательные отряды с 17 автомобилями и 30 машинами скорой помощи, добавил Вартакояннис.

«Все действия пожарных, работающих на месте происшествия, сосредоточены на первых трех вагонах поезда. Краны создают условия для доступа и полного осмотра салона вагонов», – Василис Вартакояннис.