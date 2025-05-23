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В Грузии спасли от забоя знаменитую свинку, которая радовалась снегу

В Грузии спасли от забоя знаменитую свинку, которая радовалась снегу

Свинья прославилась благодаря видео, где она радуется первым снежинкам. Оно-то и привлекло внимание волонтеров.

В Грузии спасли от забоя ушастую свинью из знаменитого видео. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Видео со свиньей Грутой, которая любит снег, стало вирусным весной 2025 года. На кадрах свинка выглядывает из окна и радостно тянет морду вверх навстречу снежинкам.

Как оказалось, животное планировали забить на мясо, но вмешались волонтеры. Они собрали 1626 лари (почти 50 000 рублей) и выкупили свинью у фермера. А дальше Груту ждала счастливая судьба: ее перевезли из Бакуриани в Тбилиси и поселили в частном доме с большим двором, где обитают и другие животные.

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