В Хабаровске задержали мужчину, который съел чужую собаку

Он украл животное из гаражного кооператива.

В Хабаровске задержали мужчину, который похитил и съел чужую собаку. Об этом говорится на сайте УМВД России по Хабаровскому краю.

В полицию поступила жалоба от местного жителя, который рассказал о том, что из гаражного кооператива украли сторожевую собаку. Неизвестный отвязал животное и, судя по следам, увел в лес. Мужчина оценил ущерб от похищения пса в 60 000 рублей.

На следующий день полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний хабаровчанин, который, как выяснилось, несколько дней подряд приходил в кооператив и подкармливал собаку. Животное знало мужчину, потому пошло за ним.

Задержанный рассказал, что похитил собаку, чтобы убить ее. Он разделал тушу животного в лесу, а затем съел. В прошлом мужчина уже был судим за такое преступление.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело о краже. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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