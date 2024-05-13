В Хиросиме решили привлекать туристов «снежным человеком»

Слухи о нем в префектуре ходят больше 50 лет.
Председатель Ассоциации туризма города Сайдзе (Хиросима, Япония) Кадзуо Ямагути заявил, что организация планирует использовать образ снежного человека для привлечения внимания к северной части префектуры. Экскурсии будут водить на горной дороге, где впервые заметили необычного обитателя.
О снежном человеке на горном хребте впервые заговорили в 1970-х годах. Местные жители назвали его Хибагоном. По информации Ассоциации туризма Сайдзе, рост существа составляет около 160 сантиметров, у него волосатое тело, голова в два раза больше человеческой и лицо в форме «перевернутого треугольника».
Впервые Хибагона заметили 20 июля 1970 года. Он был описан как необычное двуногое существо, покрытое темно-коричневой шерстью, напоминающей обезьянью. 23 июля мужчина, который косил траву, увидел рядом с собой существо «с человеческим лицом». Через неделю его встретил другой местный житель, который сначала принял его за родственника, но затем понял, что перед ним «монстр типа гориллы».
Многочисленные сообщения о странном существе вызвали панику среди местных жителей. Власти города Сайдзе создали консультационный центр для работы с обеспокоенными гражданами. Было зарегистрировано 29 сообщений о встречах с японским снежным человеком. К середине 1970-х годов интерес к Хибагону снизился, и консультационный центр был закрыт. Однако монстр остался символом Сайдзе: на его улицах до сих пор можно увидеть вывески с его изображением, а в местном отделении полиции до недавнего времени хранился слепок следа, предположительно оставленного Хибагоном.
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