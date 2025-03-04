В «Хранилище Судного дня» привезли 14,000 семян

Специальный туннель для хранения образцов основных сельскохозяйственных культур находится в Арктике.

На остров Шпицберген в Норвегии доставили более 14 тысяч новых образцов семян. Они были помещены в так называемое «Хранилище Судного дня» – гигантский бункер среди арктических льдов на глубине около 120 метров, защищающий посадочные материалы растений от глобальных катастроф и войн.

Хранилище, построенное в 2008 году, является резервной базой для хранения семян всех сельскохозяйственных растений, существующих в мире: каждая страна имеет собственный отсек и может взять дубликаты семян из фонда в случае потери собственной генной базы. Например, в 2015 году к залежам хранилища пришлось прибегнуть, чтобы восстановить часть коллекции Сирии, утраченной во время боевых действий.

25 февраля в хранилище было передано 14,022 образца семян из 21 генного банка, включая сорта сорго (род злаковых растений) из Судана, где с 2023 года продолжается военный конфликт. В Суданском центре сохранения и исследования генетических ресурсов сельскохозяйственных растений отметили, что действие является важным шагом, символизирующим для жителей региона надежду на будущее.

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«Сохраняя это разнообразие на Шпицбергене, мы сохраняем возможности для устойчивого, продовольственно безопасного будущего, независимо от проблем, с которыми мы сталкиваемся», – сказал директор центра Али Бабикар.

Фото: Mari Tefre / Flickr

Низкие температуры в хранилище (−18 °C), ограниченный доступ кислорода и вечная мерзлота в Арктике позволяют не беспокоиться о сохранности материалов даже в случае выхода оборудования из строя. Хранилище состоит из трех отсеков и может вместить в себя до 4,5 миллиона различных семян, их дубликаты из мировых генных банков и будущие образцы. Считается, что бункер сможет выстоять не только в ядерной войне, но и после падения на Землю астероида.