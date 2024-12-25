В Хургаде ввели новые правила: они делают сафари-дайвинг практически невозможным

Морские суда, не отвечающие обновленным требованиям, не смогли получить разрешение на выход в Красное море.

На популярном египетском курорте Хургаде ввели новые правила для проведения многодневных сафари-дайвинг туров: обновления затронули повышение требований к квалификации членов экипажа.

По новым правилам, один из двух механиков на борту предназначенного для дайвинг-тура корабля должен иметь статус инженера. Повысились требования и к навыкам одного из двух капитанов.

Реклама

На портале TourDom пояснили, что ужесточение правил связано с трагедией, которая произошла в Красном море в ноябре этого года: туристический катер Sea Story c 31 туристом и 13 членами экипажа на борту затонул у берегов Марса-Алама. Причем погодные условия во время гибели судна были относительно сносные, что породило вопросы об изначально непригодном состоянии корабля и плохой подготовке членов экипажа. В результате трагедии погибло как минимум 4 человек, ещё 7 считаются пропавшими без вести – их тела так и не нашли.

Ужесточение требований означает, что в ближайшие недели многие запланированные туры могут быть отменены. По сообщениям египетских коллег, на данный момент новым требованиям на курорте отвечает квалификация лишь 88 специалистов – это при наличии более двух сотен судов, которые совершают многодневные туры.